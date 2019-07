​Santa Cruz em números

Comemora-se hoje, 25 de Julho, o dia do município de Santa Cruz, em Santiago. Para assinalar a data, o Instituto Nacional de Estatística (INE), apresenta alguns dados sobre o município.

Com uma população residente de 26.099, e uma idade média de 28 anos, o município tem uma predominância do sexo feminino, com 50,5% do total de habitantes. O concelho possui 7.579 agregados familiares, a taxa de alfabetização da população de 15 ou mais anos é de 81,4%, sendo que na faixa etária dos 15 aos 24 anos a cifra atinge os 97,7%. A taxa de ocupação da população activa é de 38,5%, com a taxa de desemprego a chegar aos 21,6%. Na camada jovem, os desempregados chegam aos 37,3%.

Segundo o INE, 81,3% da população tem acesso a electricidade, 72,3% tem água através da rede pública, 58,4% tem acesso a casa de banho e 57,4% usa gás para cozinhar.