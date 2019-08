Protecção Civil da cidade da Praia apresenta plano para as chuvas

A Protecção Civil da cidade da Praia "minimamente preparada" para receber as chuvas. A afirmação é do director dos serviços de protecção civil da Câmara Municipal da Praia, que hoje apresentou o Plano Operacional de Emergência.

Celestino Afonso diz que se houver chuvas em quantidade "normal", a protecção Civil está preparada para dar resposta à situação.

"É claro que se nos formos pensar numa situação maior, isso pode ser algo preocupante (...) numa situação normal, estamos minimamente preparados para dar respostas a situações de emergência",avança.

O director dos serviços de protecção civil da Câmara Municipal da Praia afirma que o mais importante do plano é a prevenção, do levantamento à sensibilização da população.

"De forma a permitir que o escoamento seja facilitado face às precipitações e às cheias, as águas corram sem problemas maiores, evitando danos e perdas ou invasão das aguas das cheias. O mínimo é desenvolvido para que a cidade possa ter o escoamento normal das águas das chuvas" explica.

As zonas de maior preocupação são as mais baixas e as encostas, nomeadamente Várzea, Jamaica, Água Funda, Ribeira Funda e Safende.

O Plano Operacional de Emergência da cidade da Praia está orçado em 25 mil contos.