Câmara da Praia destina 25 mil contos à época das chuvas

​As zonas da várzea, Fonton, Jamaica e Santa Aninha, na Praia, são as que mais sofrem com a queda de chuva. Afirmação do comandante dos Bombeiros Municipais da Praia e director da Protecção Civil, durante a apresentação do plano operacional de emergência para a época das chuvas.

Celestino Afonso revela que as zonas indicadas, têm mais propensão para cheias, por estarem situadas no leito de uma ribeira. "E que é agravado pela enxurrada que advém das encostas e que também é agravada pelas construções clandestinas, porque as pessoas têm por hábito fazer a remoção ou o corte da encosta natural e depositam os aterros logo abaixo", avança. Celestino Afonso diz que com o aproximar das chuvas, a Câmara da Praia fez um levantamento dos pontos críticos em todos os bairros. Perto de cinco mil casas estão em risco de desabamento na cidade da Praia. Além das casas, há também outras estruturas, como muros de protecção e de contenção, em risco. "Será igualmente organizada uma reunião de socialização do plano de emergência, concertação e preparação para o período das chuvas com os agentes da protecção civil, e parceiros locais, visitas aos diferentes bairros”, explica. Para este ano, a Câmara Municipal da Praia destinou 25 mil contos para o trabalho de preparação, prevenção e intervenção durante a época das chuvas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.