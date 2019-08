“Provedor da Praia” alerta para a falta de disciplina ambiental nas praias da capital

O Verão chegou e com ele o desejo de passar o dia nas praias. Entretanto, muitos acabam por poluir as zonas balneares, fazendo com que os lixos nos areais estraguem os momentos de lazer. Tudo isto leva o “Provedor da Praia” a apelar para mudança de comportamento. Um apelo que chega no Dia do Combate à Poluição que se assinala hoje, 14 de Agosto.

“Na Kebra Canela, de vez em quando, faz-se campanhas. Mas passado um mês ou dois está novamente poluída”, diz João Benício Cardoso. O administrador da página “Provedor da Praia” alerta para a falta de disciplina ambiental nas praias da capital. Para o provedor, qualquer pessoa que vive na Cidade da Praia pode constatar que muitos banhistas não “têm disciplina”. João Benício Cardoso destaca aqueles que vão fazer passeios em grupo, as chamadas “Karracas”. “Vão à praia com fogareiros, garrafas de plástico, uma série de outras coisas e depois deixam ficar, alguns vão parar ao mar e outros ficam na areia”, diz João Benício Cardoso para quem não se trata de falta de informação, nem de falta de sensibilização por parte da comunicação social, mas sim de “vandalismo ou abuso”. Prosseguindo, o “Provedor da Praia” afirma que muitas das pessoas que vão fazer “Karracas” não vão à praia de mar tomar banho. “Consomem muito álcool, e quando consomem álcool não ligam para o lixo que ali fica”, explana o provedor defendendo que as autoridades competentes devem intervir, assim como o cidadão comum deve fazer também a sua parte para manter as praias limpas. Mais preocupados A Quercus Cabo Verde, uma associação ambientalista, também se mostrou preocupada com a poluição nas areias durante a época balnear. Por isso, num vídeo publicado a 8 de Agosto a associação deu algumas dicas de como aproveitar as praias de forma ecológica. O primeiro passo, segundo a associação, é fazer o descarte correcto de lixo. Ter em mãos um saco reutilizável, evitar o uso de canudos de plástico nas praias, não deixar objectos espalhados pela areia, levar um copo de casa, de modo a diminuir o consumo de plástico são algumas das outras dicas para aproveitar o Verão da melhor forma possível. No dia 8 de Junho do ano corrente, o Movimento Civil 350 Cabo Verde promoveu, em parceria com a Escola Amor de Deus, uma marcha cívica, que contou com a participação de várias escolas da Cidade da Praia. A iniciativa tinha como objectivo chamar a atenção da população sobre os problemas que afectam os mares e oceanos, nomeadamente construções nas orlas marítimas e invasão de lixos junto às praias e zonas balneares. Em Setembro de 2017, a escola de mergulho Atlanticus Diving, organizou uma campanha de limpeza na praia de Kebra Canela não apenas na sua orla mas também no seu fundo marítimo. Para tal, a campanha contou com uma equipa de cerca de 20 mergulhadores, um barco e quatro jet skis. O Dia do Combate à Poluição é comemorado mundialmente no dia 14 de Agosto de cada ano. O objectivo é alertar a população para os problemas ambientais e buscar medidas para conter a degradação do planeta. No Verão, o desejo de passar os dias na praia aumenta, e consequentemente o lixo nos areais também aumenta, podendo estragar um momento de lazer. “Provedor da Praia” João Benício Cardoso é o criador da página “Provedor da Praia”. Este não é um órgão eleito, mas sim uma página cívica. A missão é zelar pelo normal funcionamento da Cidade e informar/denunciar situações perturbativas e anómalas. Além da página que tem mais de 7 mil seguidores, o “Provedor da Praia” tem um grupo no Facebook com mais de 4 mil integrantes. Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 924 de 14 de Agosto de 2019.

