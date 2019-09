IGAE apreende centenas de contos em produtos no Sal

​Em sete dias, a Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) apreendeu centenas de contos em produtos impróprios para consumo na ilha do Sal, informou a instituição.

Através da sua página na rede social Facebook, a IGAE informa que os produtos confiscados, nomeadamente queijos, cervejas, massas, enchidos, aguardentes e ponches estavam com prazos adulterados, avariados, com rotulagem deficiente e mal conservados.

“Os queijos, massas e enchidos pertencem a uma empresa estrangeira que reembalava produtos fora de prazo para introduzir em hotéis, restaurantes, pizzarias, etc”, lê-se.

A acção de fiscalização, que terminou segunda-feira, culminou com a suspensão de uma fábrica de produção de gelo e com a apreensão de “centenas de produtos fora de prazo no espaço de festival de Santa Maria”.

De acordo com a Inspecção-Geral das Actividades Económicas, os infractores serão alvos de processos de contra ordenação e crime “para serem exemplarmente punidos e retirados os benefícios que o Estado lhes dá para industrialização e podendo ser suspensos até 2 anos”.