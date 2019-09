Mindelo marcha pelo ambiente

São Vicente junta-se esta sexta-feira aos protestos globais pelo clima. Organizada pelo grupo de apoio à enseada de coral, a marcha pelo ambiente está alinhada com as mobilizações globais pelo clima, visando em concreto o reforço da sensibilização para a necessidade de protecção da enseada de corais , na Laginha

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo porta-voz do grupo de apoio à enseada de coral, Guilherme Mascarenhas.

O evento mundial mobiliza, principalmente, jovens em diversas acções de sensibilização para a questão climática.

“Entre 20 e 27 de Setembro, milhões de pessoas de todo o mundo sairão à rua para chamar a atenção para a problemática das alterações climáticas. São Vicente também vai marchar, com o mundo inteiro, pelo ambiente”, afirma.

A questão da protecção da enseada de corais também estará entre as bandeiras desta marcha pelo ambiente.

“A enseada de corais está a ser destruída, devido à implementação de um projecto da Câmara Municipal de São Vicente, com o consentimento do governo, ignorando a legislação ambiental, os argumentos da comunidade científica e os protestos da sociedade civil, que inclui uma petição com mais de 7.500 assinaturas”.

A marcha pelo ambiente concentra-se a partir das 17 horas, na praia da Laginha, seguindo o trajecto pela avenida marginal, até à Praça Dom Luís.