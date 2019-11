Jorge Carlos Fonseca vai se encontrar com Papa Francisco no próximo dia 16 de Novembro

O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai ser recebido pelo Papa Francisco no próximo sábado, 16, no Vaticano, naquele que será o segundo encontro entre os dois Chefes de Estados, o primeiro aconteceu em 2013.

“Terei o privilégio de me encontrar com Sua Santidade o Papa Francisco (…), Chefe de Estado da Cidade do Vaticano e Chefe da Igreja Católica, no dia 16 do corrente, pelas dez horas, no Vaticano”, anunciou Jorge Carlos Fonseca na sua página da rede social Facebook.

No encontro, o Presidente cabo-verdiano afirmou que terá a possibilidade de trocar impressões com o Papa Francisco sobre alguns assuntos que interessam às relações entre Cabo Verde e a Santa Sé, “mas, sobretudo, de lhe transmitir as aspirações fundas da grande maioria dos cabo-verdianos que integram a comunidade católica de Cabo Verde, senão mesmo da comunidade nacional”.

Ainda no mesmo dia, e logo a seguir à reunião com o Sumo Pontífice, Jorge Carlos Fonseca, vai, conforme disse, se encontrar com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

Cabo Verde e Santa Sé assinaram em Junho de 2013 a Concordata, um instrumento jurídico internacional, através do qual o Estado cabo-verdiano reconhece a personalidade jurídica à Igreja Católica, bem como algumas regalias e benefícios, todos compatíveis com o disposto na Constituição do país.