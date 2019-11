Igreja católica lança especialização em Ciências Religiosas e prepara abertura da Escola Superior de Teologia

​A Diocese de Mindelo lança, neste mês de Novembro, o primeiro curso de especialização em Ciências Religiosas. A iniciativa antecipa a criação da Escola Superior de Teologia.

De acordo com o responsável diocesano de educação teológica, padre Paulo Borges Vaz, a especialização tem como primeiro objectivo prático formar candidatos a professores da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e aperfeiçoar as aptidões dos actuais docentes.

Aberto à participação de leigos e religiosos, em geral, o curso estrutura-se num plano curricular do qual se destacam disciplinas de filosofia, moral e ética.

“O plano curricular é muito abrangente na sua abordagem. Pensamos que um forte conhecimento de filosofia é a base para entender o que vem depois. Com uma linguagem filosófica apurada, a pessoa tem menos dificuldade em entender a linguagem teológica”, explica o coordenador.

A especialização decorrerá ao longo de três anos, em seis semestres lectivos, com aulas três vezes por semana, em horário pós-laboral.

É expectável que durante a duração da formação seja concluído o processo de oficialização da Escola Superior de Teologia. O projecto está a ser desenvolvido em parceria com a Universidade Católica de Braga, em Portugal.

Nesta primeira abordagem ao ensino de nível superior, o padre Paulo Borges Vaz prefere ser cauteloso, mas admite que, a prazo, a Escola Superior evolua para o que poderá ser a Universidade Católica de Cabo Verde.

“Estamos no início. Quem sabe podemos chegar a esse patamar, desejado por todos. A igreja, pouco a pouco, quer dar os seus primeiros passos com a Escola Superior de Teologia. Depois, começará a dar outros passos. Penso que, a partir de 2023, começará a implementar outros cursos”, perspectiva.

A abertura do curso de especialização em Ciências Religiosas e a futura faculdade estão enquadradas no âmbito da chamada Concordata, o acordo jurídico entre o Estado de Cabo Verde e a Santa Sé, assinado em 2013, e no âmbito do qual o ensino de EMRC está a ser levado às escolas secundárias e do ensino básico.

As aulas decorrerão no Centro Pastoral Bom Pastor, em São Vicente, ministradas por professores nacionais e estrangeiros.

Cabo-verdiano, o padre Paulo Borges Vaz foi ordenado sacerdote em Saragoça, Espanha. Em 2016, defendeu a sua tese de doutoramento, com o tema "Jesus Cristo, Verdade e Libertação".