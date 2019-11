Gilson Pina empossado como Novo Director Nacional do Planeamento

Fazer cumprir o plano estratégico de desenvolvimento sustentável é uma das prioridades de Gilson Pina, empossado hoje como novo Director Nacional do Planeamento.

Em declarações aos jornalistas, Gilson Pina disse que já há muito trabalho feito pela sua equipa e agora o objectivo é efectivar os objectivos propostos pelo governo no Plano Estratégico de Desenvolvimento. Com isso em mente, o novo director insistiu na ideia de que para executar o plano é necessária uma coordenação efectiva com todos os sectores, nomeadamente a Direcção Nacional do Planeamento

"Só assim conseguiremos fazer [aquilo a que nos propomos] e para isso é preciso trabalhar. É preciso motivar não só a equipa internamente, como também melhorar as nossas relações com os sectores e com os nossos parceiros. Esses são os passos principais que temos que ter para que possamos efectivar essa importância que o plano tem no sistema nacional de planeamento "explica.

"O plano tem que trabalhar, o plano tem que efectivar esta coordenação [entre sectores], e o plano tem que saber fazer com que todas as direcções, todos os sectores estejam coordenados, estejam interligados", reiterou. "É este é o papel do plano, é este o papel central da Direcção Nacional do Planeamento: o de coordenar o sistema nacional do planeamento".



Gilson Pina é doutorado em economia e foi empossado pelo vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia.