Jornalistas cabo-verdianos recebem na cidade da Praia formação sobre os direitos das crianças

Um grupo de jornalistas de vários órgãos de comunicação e de todas as ilhas iniciaram hoje na cidade da Praia uma Formação em matéria de tratamento jornalístico dos direitos das crianças. O evento é promovido pelo Instituto Cabo-verdiano de Crianças e Adolescentes (ICCA).

Em declarações à imprensa, a presidente do ICCA, Maria Medina Silva, reconheceu o papel de meritório dos jornalistas no que toca à comunicação dos acontecimentos. No entanto, chama a atenção para os cuidados a ter quando se está a noticiar um assunto relacionado com crianças.

“Esta formação tem o objectivo de reforçar a sensibilidade dos profissionais da comunicação em matéria de informação sobre direito das crianças. Trabalhar com as crianças, informar sobre as crianças exige um certo cuidado no sentido de não expor muito essas crianças, no sentido de preservar a sua integridade física, moral, psicológica…então achamos por bem reforçar essa sensibilidade para melhor informarmos o público e divulgar as informações”, disse.

Maria Medina Silva desafiou ainda os jornalistas a darem seguimento aos casos noticiados sobre violação de direitos das crianças. Isto para que as pessoas conheçam o desfecho dos mesmos.

“Temos muitos casos de violência que acontece em Cabo Verde, informa-se no início mas não sabemos qual é o desfecho desse caso. E nós queremos que haja mais actuação do jornalista na informação, na divulgação das informações, no acompanhamento de todas as actividades ligadas aos direitos das crianças no sentido de informar bem o povo e também fazer com que haja mais pessoas a verificarem os direitos da criança”, reforçou.

A presidente do ICCA reconheceu ainda que, apesar dos esforços que vêm sendo feito, continuam a ser desrespeitados vários direitos das crianças. Daí que justificou, mais uma vez, a necessidade desta acção de capacitação no sentido de fazer com que as pessoas estejam cada vez mais e melhores informadas sobre o assunto.

A formação, que acontece em parceria com Associação de Jornalistas de Cabo Verde, decorre até o próximo dia 29, sexta-feira.