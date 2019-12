Cabo Verde regista aumento da obesidade em todas as faixas etárias com maior incidência na terceira idade

Cabo Verde regista um aumento da obesidade em todas as faixas etárias com maior incidência na terceira idade, revelou, esta terça-feira, o consultor nacional para FAO, defendendo a necessidade de redução da importação de alimentação ultra-processados e valorização de produtos nacionais.

Ricardo Mendes fez estas afirmações em declarações à imprensa, à margem do Ateliê de reflexão, intercâmbio e partilha para um comércio de alimentos sensíveis à nutrição em Cabo Verde, que decorre até quarta-feira, na cidade da Praia.

O encontro, conforme referiu, tem como objectivo discutir de que forma o comércio poderá ser sensível à nutrição e tentar ver o que se pode fazer para atenuar e minimizar os problemas da obesidade, da deficiência de nutrientes e da subnutrição registados em Cabo Verde.

Destacou os ganhos registados em Cabo Verde nessas matérias, principalmente no que se refere à deficiência de micronutrientes e subnutrição, realçando, entretanto, que se tem registado um aumento da obesidade e excesso de peso no país com maior incidência nos idosos, isto, no seu entender, devido ao estilo de vida e ao processo de envelhecimento.

“Sabemos que o excesso de peso é considerado um factor de risco em Cabo Verde para as doenças crónicas e não transmissíveis, que constituem a maior causa da morte em Cabo Verde e essas doenças crónicas, a obesidade está muito associada com o consumo de alimentos ultra-processados, alimentos com grande concentração de sal, açúcar, sódio”, afirmou.

Defendeu, neste sentido, a necessidade de se fazer a revisão da legislação no comércio e tentar controlar a importação de alimentos ultra-processados em Cabo Verde e apostar mais no consumo de alimentos nacionais, que, reforçou, contribuíram antigamente na melhoria da saúde e qualidade de vida dos cabo-verdianos.

Para Ricardo Mendes, ao tomar essa medida, está-se de igual modo, a aumentar a renda dos pequenos agricultores, da dita, agricultura familiar, e promover um estilo de vida mais saudável.

De acordo com este responsável, é preciso, por outro lado, fazer uma revisão da rotulagem nutricional dos alimentos que, por sua vez, seja clara ao consumidor, referindo, que na actual legislação cabo-verdiana não é obrigatória declarar proteínas, carboidratos, e tipos de gordura contidos nos alimentos.

“A longo prazo a intenção é controlar a importação de alimentos ultra-processados que não são saudáveis. Temos vários exemplos de alimentos ultra-processados, que são alimentos que você acaba adicionando sal, açúcar, por exemplo, chocolates, enlatados, salsichas, que tem muito sal ou açúcar que, muitas vezes, não é só para realçar o sabor, mas também para conservar o produto”, indicou, sublinhando que o consumidor precisa ter acesso a essas informações para poder tomar decisões mais inteligentes e assertivas.

Por seu turno, o coordenador do projecto, Komivi Sodoke, explicou que este ateliê enquadra-se no âmbito do projecto da FAO para os pequenos países insulares, ajuntando que os mesmos estão geograficamente e economicamente isolados e, portanto, dependem de mercados distantes para o seu abastecimento alimentar.

Segundo disse, outros países insulares enfrentam o mesmo problema, que é o problema da forte dependência de importação de produtos alimentares para o consumo, salientando, que a consequência disso é que hoje se regista um aumento da obesidade e das doenças crónicas não transmissíveis nesses países.

“O projecto quer ajudar esses países a rever as suas políticas comerciais, isto quer dizer que cada país tem a sua legislação relativamente ao comércio de produtos alimentares e face a aos problemas de obesidade, doenças crónicas não transmissíveis nesses países. Queremos trabalhar em parceria com os ministérios da Saúde, Finanças e Agricultura e do Comércio desses estados com vista à redução dessas doenças e revisão da lei que permite reduzir a importação de produtos alimentares ricos em sal, açúcar e sódio” concluiu.

O referido ateliê é promovido pela FAO, em parceria com a OMS e pretende-se com esta iniciativa realizar um inventário de intervenções para reduzir e controlar a distribuição de alimentos ”não saudáveis” nutricionalmente para a saúde do consumidor, discutir mecanismos de concertação e as estratégias de intervenção, de modo a ter maior complementaridade das acções do projecto e analisar formas de contribuição de cada parceiro na materialização dos projectos apresentados.