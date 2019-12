Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes da capital apresentado na Praia

O Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes da Praia foi apresentado na tarde de terça-feira, na cidade da Praia e tem como finalidade conhecer e definir as intervenções para a efectiva intergração dos estrangeiros que escolheram a capital para viver.

" A finalidade é fazer o diagnóstico da população imigrante residente no município, bem como definir as actividades para potenciar cada vez melhor a efectiva integração da comunidade imigrada na Praia ", afirmou vereadora na área de cooperação e comunidades imigrantes, Maria Aleluia, durante a apresentação do plano-

Maria Aleluia revela que o plano está estruturado em três partes.

"A primeira parte é a caracterização sociodemográfica do município da Praia, e da sua população imigrante, o diagnóstico. Depois, o diagnóstico social contendo o balanço das condições existenciais dos imigrantes, numa análise reflexível sobre os problemas e oportunidades de inclusão social dos imigrantes no município. O terceiro são os eixos da intervenção do plano municipal de integração dos imigrantes ", explica

O Lançamento do Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes da capital enquadra-se nas actividades do Dia do Imigrante, que se assinala hoje, na cidade da Praia.