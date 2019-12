Encontrados três crânios humanos num contentor de lixo no bairro de Tarrafalinho

Três crânios humanos foram encontrados hoje num contentor de lixo no bairro de Tarrafalinho, Assomada, Santa Catarina, no interior de Santiago.

A macabra descoberta deu-se por volta das 08h30, quando o pessoal do serviço de saneamento da Câmara Municipal de Santa Catarina fazia a recolha do lixo nos contentores da cidade de Assomada.

Segundo relatos das autoridades, um dos homens encontrou um saco azul “meio suspeito” e ao abrir deparou-se com os três crânios no seu interior. O funcionário accionou de imediato a Polícia Nacional (PN) para tomar conta da ocorrência.

À entrada do bairro de Tarrafalinho notava-se a movimentação de vários curiosos, tendo em conta as especulações que corriam sobre pessoas decapitadas encontradas no contentor, mas a informação de decapitação é falsa, uma vez que, no referido contentor, foram encontrados apenas os três crânios, dentro de um saco.

Feitas as diligências pelo Tribunal da Comarca de Santa Catarina, Delegacia de Saúde e PN, o saco foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Municipais de Santa Catarina.

Segundo informações recolhidas junto das autoridades, pelas análises superficiais os três crânios encontrados aparentam ser de adultos, falecidos há mais de três anos e tudo indica tratar-se de um crime de profanação de cadáver.