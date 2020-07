​Serviço de fiscalização apreende vários produtos fora de prazo em Tarrafal de Santiago

O serviço da fiscalização da Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago apreendeu vários produtos fora de prazo para consumo, nos estabelecimentos comerciais, numa operação de fiscalização realizada durante esta semana naquele concelho.

De acordo com informação disponibilizada pela autarquia na sua página na internet, a operação, que contou com o envolvimento da Delegacia de Saúde, da Polícia Nacional e dos Bombeiros Municipais, visava controlar os produtos vendidos pelos comerciantes e vendedeiras ambulantes do município.

Consta dos produtos apreendidos, segundo a mesma fonte, artigos de beleza, como tintas de cabelo e talcos, e produtos alimentícios, nomeadamente massas, bolachas, alho e sumos.

Ainda de acordo com a autarquia do Tarrafal de Santiago, essa equipa de fiscalização vai estar a actuar de forma permanente nos estabelecimentos comerciais, bem como no controle das vendas ambulantes.

O objectivo desta operação, reforça a Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, é executar as recomendações das autoridades sanitárias, de forma a evitar o contágio da covid-19 e outras doenças no município.