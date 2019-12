400 polícias mobilizados em Santiago Sul para Natal e Passagem de Ano

O plano de operação da Policia Nacional de Santiago Sul para Natal e passagem de ano, iniciado no dia 15, conta 400 agentes policiais, suportados no terreno por 50 viaturas e motorizadas para garantir a segurança nesta quadra.

Segundo informações avançadas pelo porta-voz da Polícia Nacional para esta região, Roberto Lima, o plano, que vai até 05 de Janeiro próximo, consiste em garantir toda a segurança nesta quadra, que passa pelo controlo de presença de menores nos estabelecimentos comerciais, cumprimento do horário, controlo e combate à sonorização.

A Polícia Nacional, segundo a fonte, tem estado a realizar intervenções de rusgas diárias, tanto diurnas como nocturnas, e em finais de semana, para controlo e monitoramento de potenciais prevaricadores, visando a diminuição de oportunidades de comportamento desviantes.

A este propósito, a Polícia Nacional tem intensificado uma atenção maior às zonas consideradas como sendo de maior índice criminal, daí o plano contar já com detenções de alguns meliantes e transgressores, alguns dos quais reincidentes e já apresentados ao tribunal.

O plano abarca ainda Operação Stop nas estradas, sobretudo aos fins-de-semana à noite, com a pretensão de evitar acidentes, incitado pelo uso e abuso do consumo do álcool.

Para tal, conta com o envolvimento directo da Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), da Polícia Judiciária e câmaras municipais circundantes, sendo que a Polícia Nacional mostrou-se determinado em assegurar um atendimento célere, quer nas linhas de urgência (132, grátis), quer nas esquadras e comandos.

O Comando Regional da Praia da Policia Nacional espera que este plano de reforço garanta a segurança de bens e pessoas durante esta quadra festiva e exorta ao civismo e a colaboração, na perspectiva de um Natal e passagem do ano em “paz e, segurança e tranquilidade”.