Polícia Nacional em Santiago Sul e Maio lança operação "Verão em Segurança"

​O plano operacional “Verão 2019 em Segurança”, levado a cabo pelo Comando Regional de Santiago Sul e Maio arrancou ontem, na Cidade da Praia e no Maio, mobilizando 300 efectivos entre agentes subchefes e oficiais da Polícia Nacional.

Em conferência de imprensa, o comandante da Esquadra de Investigação Criminal, Roberto Lima, afirmou que o plano, que decorre até 30 de Setembro, tem como objectivo a garantia da segurança de pessoas e bens e está assente nos pilares do combate a incivilidades, prevenção e repressão da criminalidade.

No decorrer do plano vão ter lugar várias operações de rusgas, buscas e revistas, principalmente durante a noite e em finais de semana, voltadas para a fiscalização de locais de diversão nocturna.

O enfoque será no controlo do horário do funcionamento dos estabelecimentos, a presença de menores, a poluição sonora e ainda operações voltadas à fiscalização do trânsito rodoviário.

“Vamos intensificar o patrulhamento auto e apeado, principalmente em zonas mais sensíveis, com enfoque para bombas de combustível, agências bancárias, estabelecimentos comerciais e também áreas balneares, que são muito procuradas nesta altura do ano”, referiu.

Para além disso, a Polícia Nacional vai desenvolver campanhas de sensibilização para alertar para os cuidados na circulação com bens de pequeno porte, no sentido de evitar locais de maior aglomeração de pessoas e prevenir furtos e roubos.

O plano operacional “Verão 2019 em Segurança” abrange toda a área do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, que engloba, além da Praia e Maio, São Domingos e Ribeira Grande de Santiago.