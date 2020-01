Jorge Carlos Fonseca felicita Forças Armadas

O chefe do Estado cabo-verdiano destacou, no dia nacional das Forças Armadas (FA), 15 de Janeiro, o papel da instituição castrense na soberania e segurança, elementos “centrais” da democracia.

Jorge Carlos Fonseca endereçou em seu nome pessoal e dos cabo-verdianos saudações a todos os militares, no activo, na reserva e na reforma.

O Presidente da República enalteceu ainda a disponibilidade permanente dos militares, em tarefas estritamente militares ou relacionadas com a vida dos cidadãos, por colocarem o “seu saber, a sua energia e mesmo a sua vida” ao serviço da Pátria.

Igualmente, estendeu o seu apreço aos funcionários civis da instituição castrense que complementam a realização das actividades das Forças Armadas.

“Num contexto em que a defesa da soberania e o próprio conceito de segurança ganham contornos cada vez mais complexos, que abarcam aspectos territoriais e fenómenos relativamente recentes e desafiadores como o terrorismo, nunca é demais insistir na necessidade de se dedicar ao estudo dessas realidades e à cooperação com as Forças Armadas de países vizinhos e com os que connosco comungam valores e interesses relevantes, bem como à sua necessária modernização”, sublinhou ainda Jorge Carlos Fonseca na sua mensagem.

O Presidente da República aproveitou a oportunidade para reconhecer a intervenção solidária das Forças Armadas na Beira, Moçambique, aquando da catástrofe natural que se abateu sobre esse país no início do ano passado, prestação que, segundo disse, foi “muito apreciada” pelas autoridades locais.

“Estimulo as Forças Armadas cabo-verdianas a continuarem a pugnar as suas actividades pelo rigor e o respeito pelos valores republicanos, de modo a assumirem, cada vez mais, o papel de verdadeiro modelo para a nossa Juventude”, lê-se na missiva de felicitação.