Presidente da República recebe cumprimentos do Corpo Diplomático e das Forças Armadas

O Presidente da República recebeu, hoje, cumprimentos de ano novo do corpo diplomático acreditado em Cabo Verde e das Forças Armadas.

O chefe de Estado, que discursava durante cerimónia de cumprimentos de boas festas por parte do corpo diplomático acreditado em Cabo Verde, reafirmou a disponibilidade do país em continuar a trabalhar com todos os povos e países para a melhoria da situação internacional e para o reforço da paz e da segurança internacionais.

“Embora, como já referido, não pretendamos nesta ocasião fazer uma incursão na política externa, gostaríamos, no entanto, de sublinhar o nosso desejo de que o ano de 2020 seja portador de um clima internacional mais pacífico e mais estável do que foi o ano anterior, clima este que todos devemos ajudar a fomentar e acarinhar”, discursou.

Conforme afirmou, apesar das dificuldades económicas e sociais criadas pela ausência de chuva no ano de 2019, o país continua com os seus esforços de desenvolvimento, para o que contou e conta com o interesse e a ajuda daqueles países e organizações.

No discurso de cumprimentos às Forças Armadas, Jorge Carlos Fonseca realçou a instituição enquanto um dos “importantes pilares” de defesa, segurança, da soberania do país, da afirmação e do Estado de direito democrático.

Sublinhou ainda que nunca é demais insistir na necessidade de uma preparação permanente das Forças Armadas para fazer face aos riscos inerentes.

“Os diferentes tipos de tráfico e o terrorismo que prosperam na nossa sub-região exigem uma atenção permanente e uma articulação cada vez mais estreita com outras forças da CEDEAO e da União Europeia”, indicou.

Esses e outros objectivos das Forças Armadas, continuou, só poderão ser alcançados através do reforço da disciplina e do respeito “escrupuloso” pela hierarquia.