Ordem dos Médicos homenageia médicos

A Ordem dos Médicos de Cabo Verde (OMC) homenageou esta quinta-feira, os médicos que contribuíram para o sistema de saúde e, consequentemente, para o desenvolvimento do país. Esta homenagem acontece no âmbito do Dia Nacional do Médico, se assinala no dia 17 deste mês.

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, Danielson Veiga esta homenagem é um gesto muito importante para esta classe. “Temos que passar a criar o hábito de dar certificado de honra e de mérito àqueles que se destacaram mais na sua profissão e a todos os reformados que fizeram muito por este país”.

O bastonário da Ordem dos Médicos afirmou que os médicos cabo-verdianos tem dado um grande contributo para o crescimento do país. “Se o nosso sistema de saúde está hoje no patamar que está, e Cabo Verde já atingiu o desenvolvimento médio é graças sobretudo ao indicador de saúde, e é porque muitos médicos se dedicaram à saúde”.

Por outro lado, disse, no país ainda não há hábito de se 'aproveitar' os médicos reformados. “Lá fora muitos médicos reformados dedicam-se a custo zero, isso quer dizer que estão a promover o voluntariado e a incentivar as pessoas a darem um pouco mais, sem custo adicionais às finanças do Estado”.

Danielson Veiga considera que os médicos reformados devem, pois, ser aproveitados. “Penso que as pessoas não podem ser descartadas”.

A médica Fátima Gomes Monteiro, por seu turmo, em nome dos colegas homenageados, falou das dificuldades da classe nos primeiros passo do país e da profissão. “Demos grande contributo para o sistema de saúde em Cabo Verde, apesar das dificuldades que o país enfrentava”.

A Ordem dos Médicos realiza esta sexta-feira, a 15ª Assembleia Geral. O dia será aproveitado para uma sessão evocativa do Dia Nacional do Médico, contando com a apresentação da História da Medicina em Cabo Verde, pelo Dr. Dário Dantas dos Reis.

Durante este mês, a OMC tem em curso ainda o programa “Janeiro com os Médicos”, um conjunto de actividades enquadrado no âmbito do Dia Nacional do Médico e que conta com várias palestras e formações da classe médica.