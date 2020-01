Brasileiros retidos no aeroporto não cumpriam requisitos para entrada em Cabo Verde

O Embaixador de Brasil em Cabo Verde, João Carlos Leitão, disse hoje que alguns dos 42 missionários evangélicos, retidos à entrada em Cabo Verde, não vinham com os recursos necessários para o seu sustento durante o tempo de permanência no país. Outros, acrescentou, omitiram a apresentação da carta-convite necessária para ingressarem.

O Embaixador avançou estas informações à imprensa, a margem da cerimónia de cumprimentos de bom Ano Novo, do Corpo Diplomático ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

De acordo com João Carlos Leitão, o alerta tornou-se “importante e conveniente” para que houvesse uma divulgação mais ampla dos pré-requisitos necessários para que as pessoas possam ingressar sem problemas de retenção no aeroporto.

“Dessa vez aconteceram alguns inconvenientes porque algumas pessoas não vinham com recursos necessários para o seu sustento durante os dias que permanecerem aqui. Algumas pessoas tinham cartão de crédito, mas os cartões não eram válidos aqui, algumas pessoas omitiram a entrega da carta convite necessária para que eles também ingressassem. Enfim, cada caso é um caso e foram vários casos”, afirmou.

O anúncio, publicado no portal consular do Brasil e difundido também nas redes sociais, conforme fez saber a mesma fonte, surgiu no sentido de “criar um hábito de que as pessoas apresentem os seus documentos, os pré-requisitos e se não apresentarem, não terem problemas”.

Por sua vez, o ministro dos negócios estrangeiros e das comunidades, Luís Filipe Tavares, disse que não se deve “dramatizar” o ocorrido e que a informação que tem é que “muitas dessas pessoas não preenchiam os requisitos legais exigidos”.

“O Brasil é um país irmão de Cabo Verde, os brasileiros são bem-vindos em Cabo Verde sempre”, reiterou, fazendo alusão a medida de isenção de vistos aos os cidadãos brasileiros, dos EUA, do Canadá, para além dos estados membros da união europeia, no ano passado.

A partir de Fevereiro, os turistas brasileiros, canadianos e norte-americanos vão passar a estar isentos de vistos para entrar em Cabo Verde, Esta é uma medida que vem alargar a já existem lista de 36 países da União Europeia e do Reino Unido, cujos cidadãos estão isentos de vistos de curta duração, para estadias de até 30 dias.