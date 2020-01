MAI esclarece proibição de entrada a missionários evangélicos brasileiros

Missionários brasileiros que foram impedidos de entrar em Cabo Verde não tinham visto de entrada, pré-registo feito, não indicaram o local de estadia, não tinham meios económicos de subsistência para o período pretendido de estadia ou um termo de responsabilidade previamente validado pela DEF, disse hoje o Ministério da Administração Interna.

Num texto publicado no Facebook, o Ministério da Administração Interna anunciou que esteve reunido com a Aliança dos Pastores Evangélicos de Cabo Verde para analisar o caso dos 42 missionários evangélicos que foram impedidos de entrar no país quando chegaram ao aeroporto do Sal entre os dias 14 e 17 de Janeiro.

“Em audiência com o Governante, os membros da Aliança dos Pastores Evangélicos reconheceram que houve falhas da parte da organização e falta de conhecimento dos procedimentos a ter em conta nestas deslocações o que acabou por ditar esta situação”, afirma o MAI.

“O facto de não terem visto de entrada, de não terem feito o pré-registo, de não terem indicado o local de estadia, a falta de meios económicos de subsistência para o período pretendido de estadia ou de um termo de responsabilidade previamente validado pela DEF e o facto de não ter havido contacto prévio da organização com as autoridades, impossibilitou-lhes a entrada no território nacional num primeiro momento, o que veio a acontecer mais tarde, quando a Embaixada do Brasil assumiu esses encargos”, lê-se ainda no comunicado emitido pelo MAI.

Na passada segunda-feira, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, através do Portal Consular Itamaraty, a emitir um alerta, desaconselhando, “momentaneamente”, a vinda a Cabo Verde de “viajantes em missão religiosa e trabalhadores voluntários em ONGs dessa natureza”.

O anúncio foi difundido igualmente pela Embaixada do Brasil em Cabo Verde.

Conforme fontes diplomáticas, o aviso visava essencialmente ser uma “medida de segurança para evitar problemas”. Pretendia-se o esclarecimento de todos os requisitos e procedimentos impostos pela lei de Cabo Verde para poder avisar a comunidade sobre os mesmos, para que tudo decorra de forma tranquila.

Ao longo dos anos, milhares de brasileiros, missionários evangélicos e de outras religiões, têm entrado em Cabo Verde sem que haja registo de qualquer incidente.