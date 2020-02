Ministro da Economia Marítima preside inauguração da Casa dos Pescadores do porto de Vale dos Cavaleiros

A Casa dos Pescadores, em construção no porto de Vale dos Cavaleiros, no quadro do projecto melhoria da actividade e de vida dos pescadores do Fogo e Brava, é inaugurada esta quarta-feira, 05.

A inauguração desta infra-estrutura, que coincide com o Dia Nacional dos Pescadores, vai ser presidida pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, naquela que será a sua primeira visita oficial à ilha do Fogo, na qualidade de ministro.

Através de uma nota de imprensa, a Fundação Padre Ottavio Fasano (FPOF) refere que a construção da Casa dos Pescadores surgiu porque desde que há registo na história do povo cabo-verdiano, o fenómeno das pescas fez parte do seu quotidiano, tanto a nível socioeconómico, como cultural e simbólico, não só como fonte da sua dieta e segurança alimentar, mas também como fonte de rendimento de muitas famílias e comunidades.

Hoje, refere a nota, a pesca contínua a desempenhar um papel “muito importante” na vida dos cabo-verdianos, mas ela precisa ser dignificada, potencializada e melhor explorada, sublinhando que cumprindo a missão de trabalhar em prol do desenvolvimento de Cabo Verde e após auscultar os problemas dos pescadores da ilha, que continuam a pescar como há meio século, com “muito trabalho e pouco resultado e falta de condições dignas” para o exercício da mesma, surgiu a ideia de edificação de um projecto a favor dos pescadores da região Fogo/Brava.

Os objectivos do projecto consistem em ajudar a estruturar e organizar a actividade das pescas, tornando-a mais rentável, oferecer maior dignidade à vida dos pescadores, e tornar a actividade pesqueira num “grande motor” de desenvolvimento socioeconómico das ilhas.

Nesta perspectiva a Fundação Padre Ottavio Fasano, em parceira com a Enapor, realiza as actividades enquadradas no Dia Nacional dos Pescadores, com destaque para a inauguração da Casa dos Pescadores, construída de raiz e que pretende dar mais dignidade à actividade.

A anteceder a cerimónia de inauguração da Casa dos Pescadores, presidida pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, e que contará com a presença do presidente do conselho de administração de Enapor, Jorge Maurício, presidente da Câmara de São Filipe e outras individualidades, um conjunto de actividades estão programadas para decorrer no porto de Vale dos Cavaleiros, em parceria com Associação Coopesca.

A celebração de uma missa no cais de pesca no porto de Vale dos Cavaleiros em memória dos pescadores que perderam a vida no mar, actividades desportivas como concurso de pesca, de natação, jogos diversos, corrida de bote e almoço convívio constam do programa para assinalar o Dia dos Pescadores.

Uma visita a casa dos pescadores, acto de homenagem aos pescadores e assinatura de um protocolo entre a Fundação Padre Ottavio Fasano e Enapor, constam ainda da programação.

Para o dia 06 de Fevereiro, a FPOF programou a realização de um encontro de socialização do projecto de constituição da cooperativa de pesca das ilhas do Fogo e Brava, a decorrer no auditório Padre Pio Gottin, assim como uma palestra sobre “O empreendedorismo na pesca artesanal” a ser orientado pelo biólogo e gestor do cais de pesca, Samora Barros.

Apresentação e aprovação do estatuto da cooperativa, constituição das listas para eleições dos órgãos sociais da cooperativa e definição da data da sua constituição formal fazem parte das actividades.