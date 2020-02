Jorge Carlos Fonseca entre 38 chefes de Estado e de Governo confirmados na Cimeira da UA

Pelo menos 38 chefes de Estado e de Governo são esperados para a 33.ª cimeira da União Africana (UA), que arranca este domingo, em Adis Abeba, na Etiópia, com a presença confirmada de Jorge Carlos Fonseca.

Segundo os serviços de protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, 38 presidentes, vice-presidentes e primeiros-ministros africanos confirmaram já presença no encontro, que decorre no domingo e na segunda-feira e encerra as reuniões anuais da organização.

De acordo com a mesma fonte, na cimeira participarão 31 presidentes, três vice-presidentes e quatro primeiros-ministros, além de sete ministros.

Entre os países lusófonos que integram a organização estão confirmadas as presenças dos presidentes de Angola, João Lourenço, e Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Previstas estão ainda as participações dos chefes de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, e da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, embora ainda sem confirmação oficial.

Em representação de São Tomé e Príncipe, estará a ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o director-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, e da Noruega, Erna Solberg, e o Presidente da Palestina, Mahmud Abbas, estão entre os convidados para a cimeira.

Os trabalhos da assembleia anual da União Africana decorrem, na sede da organização, desde 21 de Janeiro, com a realização de várias reuniões técnicas preparatórias, tendo tido lugar na quinta e sexta-feira a reunião do Conselho Executivo, que reúne os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países-membros.

Os trabalhos culminam com a realização, no domingo e na segunda-feira, da cimeira de chefes de Estado e de Governo.

Cerca de 9 mil participantes acreditaram-se "online" para o evento, encontros paralelos e reuniões dos vários departamentos da UA.

Este ano, os líderes africanos reúnem-se sob o tema "Silenciar as armas: Criar condições favoráveis ao desenvolvimento em África", com as discussões centradas na implementação da agenda de paz e segurança da organização para o continente.

Avaliados serão também os progressos na implementação da agenda de desenvolvimento (Agenda 2063), na operacionalização da Zona de Livre Comércio em África, bem como as contribuições dos Estados-membros para o orçamento da organização e a estratégia de transformação digital do continente, entre outros assuntos.

A União Africana integra 55 países, desde a entrada da República Árabe Saaraui Democrática (Saara Ocidental), é dirigida por uma comissão e a sua presidência ocupada rotativamente pelos países pelo período de um ano.

A organização reúne-se anualmente em assembleia ordinária em Adis Abeba, na Etiópia, onde tem a sua sede.

A cimeira marcará a passagem da actual presidência do Egipto para a África do Sul.