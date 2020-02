Presidente do Tribunal de Contas: Conselho de Prevenção da Corrupção vai ser mais um meio de para evitar a corrupção no país

João da Cruz Silva, presidente do Tribunal de Contas, considera que o Conselho de Prevenção da Corrupção, criado pelo governo, irá servir para evitar a corrupção no país.

João da Cruz Silva falava esta manhã, na Praia, à margem de um workshop sobre "Transparência na Contratação Pública"

"É um conselho para prevenir actos de corrupção. Sempre que haja um ou outro sinal na administração pública de corrupção, esse conselho vai poder prevenir, evitar que a corrupção se alastre, Ocupamos uma posição confortável a nível da sub-região e o conselho vai ser mais um meio de para evitar ou para debelar a corrupção no país", explica

O Conselho de Prevenção da Corrupção será presidido pelo Tribunal de Contas e integrado também por representantes do Ministério Público e de outras instituições.

"Tribunal de Contas vai ter um papel importante, porque, antes de mais, é quem vai presidir esse conselho, que vai integrar também membros do ministério público, e outros órgãos da administração directa do Estado. [Juntos] vamos traçar uma estratégia para debelar o fenómeno da corrupção no país", explicita.

O Conselho de Prevenção da Corrupção foi aprovado na semana passada, no parlamento, com um objectivo de acção preventiva e terá como atribuição, entre outras, a recolha e processamento de informações para identificar as áreas mais vulneráveis a esse nível.

O Workshop sobre "Transparência na Contratação Pública" é promovido pela Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas (ARAP) e Direcção Geral do Património e da Contratação Pública.

O acto de abertura foi presidido pelo Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia.