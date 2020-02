Programa Banco Social vence prémio internacional no valor de 6000 contos

O município da Ribeira Grande de Santiago venceu a I edição internacional do “Prémio Progresso”, com o ‘Programa Banco Social’, pela sua originalidade e inovação em prol do bem-estar dos cidadãos, no valor de 6000 mil contos.

O prémio, atribuído pelo Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI) e pela Fundação para o Desenvolvimento dos Povos da Andaluzia (FUDEPA), vai ser entregue a 12 de Março, no Palácio de Congressos de Jaén (IFEJA) em Granada (Espanha). Em declarações à Inforpress, o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina, considerou que o prémio vai enaltecer mais o programa Banco Social cujo objectivo é empoderar as pessoas. O Banco Social, segundo Manuel de Pina, foi criado com o objectivo de empoderar as famílias, combater o assistencialismo e promover a economia local, apoiando as famílias na implementação de seus projectos que contribuam para o desenvolvimento local e o sustento das mesmas. Com este programa, a autarquia já beneficiou cerca de 400 famílias a desenvolverem os seus projectos com o financiamento solicitado para levar adiante uma actividade económica. A Fundação para o Desenvolvimento dos Povos da Andaluzia (FUDEPA) e o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI) convocam para Março a Iº Edição Internacional do Progreso Award, um prémio destinado a reconhecer a iniciativa, originalidade e inovação dos projectos desenvolvidos por governos locais, que contribuem para o bem-estar dos cidadãos de seu território e para o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

