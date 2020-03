Pró-Garante realiza I Encontro com Instituições Financeiras e seguradoras

A Pró–Garante quer trabalhar com todas as empresas financeiras de Cabo Verde para que haja financiamento para as micro, pequenas e médias empresas. A afirmação é do administrador da Pró-Garante, em declarações aos jornalistas a propósito do encontro com instituições financeiras, a decorrer num dos hotéis da cidade da Praia.

Andres Bernal diz que uma sociedade de garantia não pode existir sem parceiros financeiros. “Porque uma sociedade de garantia só dá garantias, avales. Então, temos que ter um conjunto de instituições financeiras que possam dar o financiamento para as micro, pequenas e médias empresas. A ideia é justamente poder trabalhar com a maioria e esperançosamente com todas as instituições financeiras de Cabo Verde, porque se todas as instituições financeiras trabalharem com a Pró-Garante, o oferecimento de financiamento para as micro, pequenas e médias, que são o cliente final, será muito melhor”, avança. Andres Bernal revela que a Pró–Garante tem tido muita procura por parte das micro, pequenas e médias empresas que procuram financiamento. "Podemos dar até 400 mil dólares por crédito. Uma média empresa pode chegar até 400 mil dólares em garantia, uma micro e pequena empresa pode chegar até 200 mil, o critério é que tem que ser micro, pequeno ou médio empresário, mas não podemos fazer atendimento. Podem ser projectos, queremos projectos novos, queremos Startups, queremos projectos de mulheres, queremos apoiar. Tem que ser uma empresa viável no tempo e que mostre que tem possibilidades de seguir [em frente], porque se não, não faz sentido", explica. O I Encontro entre a Pró-Garante e as Instituições Financeiras tem como objectivo central discutir o valor da Pró-Garante para o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas de Cabo Verde, trabalhando para melhorar as condições de financiamento junto aos bancos e seguradoras.

