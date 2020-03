Cabo Verde pede apoio à China e parceiros para combate ao coronavírus

O governo de Cabo Verde pediu à China materiais médicos para o combate ao coronavírus. A informação foi avançada esta manhã, pelo ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, em declarações aos jornalistas à margem da assinatura do protocolo de assistência militar com a China.

"Material médico, máscaras, etc. Muita coisa, muita coisa. Vamos aguardar, mas as perspectivas são boas, e Cabo Verde é um país com muitos amigos. Estaremos seguramente preparados para, com esses apoios que vamos mobilizando, enfrentar situações complicadas caso as tenhamos. Acreditamos que estaremos à altura dos desafios que se colocam ao nosso país", tranquilizou o ministro.

Luís Filipe Tavares avançou ainda que Cabo Verde tem estado a pedir apoio a todos os parceiros, nomeadamente à União Europeia.

“Ontem tivemos uma reunião do grupo local de seguimento da parceria especial Cabo Verde- União Europeia, abordamos esta questão com os embaixadores dos estados membros da União europeia e o próprio embaixador da União Europeia. Há abertura da parte da União Europeia também. Como se sabe a União Europeia disponibilizou um montante de 232 milhões de euros para apoiar o combate ao coronavírus, e nós já introduzimos junto da União Europeia um pedido concreto. Vamos aguardar com tranquilidade ”, avançou.

Luís Filipe Tavares terminou dizendo que o governo vai continuar a trabalhar com confiança para estar à altura dos desafios que se colocam ao país numa situação que é mundialmente muito complicada.