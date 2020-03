Março Mês da Mulher vai incluir actividades para os homens

A Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro (ACLCC) realiza algumas actividades nos mês de Março e Abril, para assinalar Março mês da mulher.

As actividades foram apresentadas esta sexta-feira, pela presidente da associação, Cornélia Pereira, em conferência de imprensa.

Segundo a presidente da Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro, Cornélia Pereira essas actividades vão acontecer nos concelhos da Praia, Santa Cruz, Calheta de São Miguel e localidade de São Martinho Pequeno.

Entre as actividades programadas estão a entrega de kits a doentes em quimioterapia no Hospital Agostinho Neto, na Praia, palestra sobre cancro de próstata, alusiva ao Dia do Pai, palestra/rastreio do cancro uterino, mama e próstata, criação de núcleo da ACLCC, formação dirigida a voluntários da ACLCC, no âmbito das visitas domiciliárias e visita aos doentes oncológicos em quimioterapia, provenientes das ilhas de Santiago.

“Temos uma grande actividade em Santa Cruz, no dia 21, onde faremos rastreio a mulheres e homens, porque lutamos com o cancro da próstata, que segundo os dados Ministério da Saúde é o cancro que está a matar mais homens”, indica.

Cornélia Pereira afirma que um dos desafios que a associação terá durante esses dois meses é a criação de um núcleos em todos os concelhos. “Cada vez mais a associação necessita de ter voluntários em todas as comunidades”.

Em relação }as visitas aos doentes em quimioterapia no Hospital Agostinho Neto, Cornélia Pereira explica que a intenção é, durante esses dois meses, chegar às pessoas que estão na cidade da Praia em tratamento.

“É nossa intenção fazer uma visita, ao longo desses dois meses, aos doentes de Santiago e aos evacuados das outras ilhas, principalmente das outras ilhas, porque estão fora do seu habitat normal”, acrescenta.