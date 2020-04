Navio Chiquinho BL deverá iniciar viagem na próxima sexta-feira – responsável CV Interilhas

O novo navio da Cabo Verde Interilhas (CV Interilhas) Chiquinho BL deve iniciar as viagens na próxima sexta-feira e assim substituir Liberdadi e San Gwann, garantia dada pelo gestor de Comunicação e Marketing da empresa.

Conforme Jorge Martins adiantou à Inforpress, o novo navio, que chegou ao Porto Grande, do Mindelo, a 28 de Janeiro, tem previsão para iniciar as suas actividades em breve.

Isto depois de já se ter anunciado uma viagem inaugural a 18 de Fevereiro, que não chegou a acontecer devido aos trâmites de atribuição da bandeira cabo-verdiana e certificação pelas autoridades marítimas. Questões que já foram, segundo a mesma fonte, ultrapassadas.

Sendo assim, a CV Interilhas conta com mais um barco, que, juntamente com o Kriola “neste momento operacional” e com uma viagem feita no último dia 27 de Março, – depois de ter estado cinco meses paralisado devido a uma avaria – deve substituir San Gwann e Liberdadi.

O navio San Gwaan, fretado antes para substituir Kriola, terminou nesta segunda-feira o contrato e encontra-se em viagem de regresso à Espanha, onde deverá chegar , diz Jorge Martins, até esta quinta-feira, 02 de Abril.

Liberdadi, por sua vez, fará uma paragem para “manutenção programada”.

Com as medidas de contingência decretadas pelo Governo, devido à COVID-19, a CV Interilhas “reduziu as frequências de viagens para metade, somente para cargas e sem passageiros”, asseverou Jorge Martins.

A embarcação nova, Chiquinho BL, com 76 metros de comprimento, tem capacidade para 430 passageiros, 50 viaturas ligeiras e outras cargas de até 50 toneladas de peso.