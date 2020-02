​Adiada viagem inaugural do navio Chiquinho BL

A viagem inaugural do navio Chiquinho BL, prevista para 18 de Fevereiro, foi adiada. Em causa o facto de ainda não estar concluído o processo de registo do barco na bandeira de Cabo Verde, informou a CV Interilhas.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, a empresa não avança, contudo, com uma nova data para a viagem inaugura.

“A CV INTERILHAS e a Bandeira de Cabo Verde estão, em conjunto, a reunir todos os esforços necessários para a rápida conclusão deste processo, para poder colocar o novo navio “CHIQUINHO BL” em operação, reforçando o seu compromisso com a população de Cabo Verde: ligar o país pelo mar, aproximando as pessoas, com rapidez, regularidade e segurança”, lê-se.

O navio Chiquinho BL, da Cabo Verde Interilhas, chegou na manhã do dia 28 de Janeiro ao Porto Grande do Mindelo. A embarcação nova, com 76 metros de comprimento, tem capacidade para 430 passageiros, 50 viaturas ligeiras e outra de até 50 toneladas de peso.

Subiu no mesmo dia aos estaleiros navais da Cabenave para adaptações, tendo em conta as necessidades da linha São Vicente – Santo Antão e para o processo de mudança de bandeira.

De acordo com Paulo Lopes, o Chiquinho BL representa um investimento de 7 milhões de Euros, feito pelo Grupo ETE.