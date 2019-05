Empossados responsáveis do instituto que vai investigar acidentes aeronáuticos e marítimos

Cabo Verde conta, desde esta terça-feira com uma autoridade independente responsável pela prevenção e investigação de acidentes aéreos e marítimas. É o início de um novo marco na segurança dos dois sectores no país, acreditam os responsáveis.

A percepção é do Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM). Mário Monteiro discursava na tarde de terça-feira, durante o acto de posse.

“É o iniciar de um novo marco na segurança dos transportes aéreos e marítimos de Cabo Verde, pois permitirá ao nosso país alinhar-se com boas práticas internacionais, possibilitando igualmente a troca de sinergias entre o sector aéreo e marítimo. Cabo Verde deu um passo significativo com a criação do IPIAAM, que tem como missão a investigação de acidentes e incidentes graves nos sectores da aviação civil e marinha mercante, e a participação nos programas e políticas de prevenção de incidentes”, diz.

O responsável recorda que Cabo Verde, enquanto arquipélago, vê-se obrigado a ter um sistema de transportes inter-ilhas marítimo e aéreo eficiente e eficaz, mas sobretudo seguro. Por isso, garante que a nova entidade terá a sua actuação firmada na visão clara de contribuir para o estabelecimento de uma cultura de segurança nos dois sectores.

A tomada de posse dos órgãos do IPIAAM foi presidida pelo ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima, José Gonçalves. Um dos propósitos do instituto é a salvaguarda da vida humana.

“Entre os desígnios do IPIAAM estão a salvaguarda da vida humana no mar no ar, a segurança da navegação e a protecção do meio marinho no estrito cumprimento das leis nacionais e das normas emanadas pelas organizações internacionais, em particular pela ICAO e pela IMO. Estamos conscientes que com a criação do IPIAAM dá-se um novo passo importante na restruturação institucional dos sectores aéreos e marítimos, no quadro das reformas estruturais em curso”, refere.

O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos tem como missão prevenir e investigar acidentes e incidentes graves no sector aeronáutico e marítimo, bem como promover a segurança nos dois sectores.

Criado em Conselho de Ministros de 12 de Dezembro de 2018, o IPIAAM tem como presidente Mário Monteiro, vogais executivo Jorge Rodrigues e António Monteiro. O Conselho Consultivo é constituído por 9 pessoas, sendo Adelino Fonseca o fiscal único.

A sede do IPIAAM fica em São Vicente, nas antigas instalações do Centro da Juventude, mas terá delegações na Praia e no Sal.