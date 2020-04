Linha Verde de apoio social com mais de 1000 atendimento diários

A ministra da Educação, da Família e Inclusão Social assegurou hoje que a Linha Verde de apoio social está a funcionar bem e que neste momento tem mais de 1000 atendimentos diários.

Maritza Rosabal deu esta garantia durante uma conferência de imprensa sobre as medidas e o balanço do encontro virtual entre o poder executivo e as autarquias do país.

Conforme a governante, a linha começou com “algumas dificuldades”, porque a plataforma do cadastro ainda não estava em funcionamento.

“Neste momento a linha está a fluir, tem mais de 1000 atendimentos diários, são todos contabilizados e a plataforma está funcionado muito bem”, atestou.

Até hoje, prosseguiu, a plataforma de pré-cadastro registou quase 10 mil acessos e quase 5 mil pessoas fizeram o pré-cadastro para beneficiarem do rendimento social solidário.

Para a ministra, o cadastro social de inclusão e os programas têm sido um teste a todo o processo em curso e aos instrumentos de gestão que foram montados.

“E no teste sem dúvida a avaliação é muito positiva, e a importância de temos instrumentos robustos e apostamos numa municipalização séria porque é nas localidades onde há problemas que devem ser resolvidos”, referiu.