Covid-19: Mais 10 casos em Santiago

Todos os infectados estão no concelho da Praia .

O Ministério da Saúde e da Segurança Social já divulgou os resultados dos exames realizados no laboratório de virologia do dia 9 de Maio. Do total de amostras realizadas, 117, 10 deram positivas, com 10 novos casos, todos no concelho da Praia.

Outras 95 análises deram negativo, 63 na Praia (sendo 3 de controlo seguimento), 12 em São Domingos, 15 na Região Sanitária de Santiago Norte e 5 em São Vicente.

Há ainda pendentes 9 resultados na Praia e as análises de controlo, 3 também na capital, mantiveram os resultados.

A nível nacional, a situação actual é de 246 casos acumulados, 56 recuperados e 2 óbitos.

Ainda segundo o comunicado, até ao momento, todos os casos activos estão em isolamento institucional.