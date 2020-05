COVID-19: Razões técnicas impediram a realização de testes este fim-de-semana

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que, por razões técnicas não foram realizados exames no laboratório de virologia durante o fim-de-semana, e que assim que possível serão liberados os resultados dos exames.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social avisa que os equipamentos se encontram em manutenção e estão a envidar esforços para, ainda hoje, haver algum resultado dos testes.

Segundo a mesma fonte, os serviços de saúde já tem indicação para manterem todos os casos suspeitos em isolamento e todas as pessoas que estão em quarentena deverão cumprir as orientações das Delegações de Saúde, nomeadamente a permanência no domicílio, o distanciamento físico, a utilização de máscaras e a lavagem frequente e regular das mãos com água e sabão.

Conforme a mesma fonte, os testes rápidos poderão ser realizados em situação específicas.

De acordo com a última actualização dos dados, Cabo Verde regista 328 casos de COVID -19, 269 dos quais ilha de Santiago (262 na Praia, quatro em São Domingo, dois em Tarrafal e um em Santa Cruz), Boa Vista, 56, e São Vicente com três. Há 84 recuperados e três óbitos.