Proprietários de táxis da Praia ainda à espera do “tão prometido” apoio do Governo para colmatar com a paragem – representante

O presidente da Associação dos Proprietários de Táxi da Cidade da Praia, João Vaz Antunes, disse hoje que “infelizmente” não tiveram até agora “o tão prometido apoio do Governo para colmatar com a paragem”.

Em declarações à Inforpress, João Vaz Antunes afirmou que este tem sido o “maior desafio” para os proprietários de táxis, uma vez que muitas viaturas estão ainda paradas por causa do rendimento que é “nulo” ou “praticamente inaceitável”.

“Temos um grosso expressivo de proprietários que contraíram empréstimos para a aquisição de nova frota e, portanto, com a paralisação, ficou-se nessa expectativa. Ainda não temos uma resposta. Não pensávamos que seria um tanto quanto mais célere”, prosseguiu.

Para este responsável associativo, dever-se-ia suspender o pagamento e não manter o pessoal como está até agora, “com problemas, com dívidas no banco à espera de respostas”.

Ainda nas suas declarações, João Vaz Antunes revelou que se encontraram recentemente com a Direcção Nacional da Saúde e ficaram a saber que seria possível terem uma empresa parceira na questão da desinfecção das viaturas.

“Com a Delegacia de Saúde queremos também introduzir uma mini formação na questão da higienização pessoal e das viaturas para reforçar esse sector de transportes, para que o pessoal que utiliza os táxis tenha a sensação de estar bem protegido”, prosseguiu.

Para João Vaz Antunes, urge necessariamente que haja esta continuidade de parcerias e talvez “meter a câmara municipal nisto”, que até agora, conforme disse, não os terá “tido nem achado”.

“Eu acho que a câmara está a funcionar connosco de costas voltadas, o que não é normal. Deveríamos estar em estreita relação de parceria e de entendimento, porque a câmara é um poder e queremos que use o seu poder de influência e interfira junto da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP), no sentido de introduzirmos o sistema de cobrança via rede Vinti4 nos táxis, de modo a evitar o contacto permanente com o dinheiro”, revelou.

A associação entende, conforme João Vaz Antunes, que não tem poderes de influência e, por isso, entende que seria importante entrar a parceria do Governo, através da Direcção-geral dos Transportes Rodoviários (DGTR), ou mesmo da câmara.