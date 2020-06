Prisão Preventiva para suspeito de agredir fisicamente duas crianças em Santa Catarina

O suspeito é acusado de agredir fisicamente duas crianças, ambas de três anos, na Zona de Boa Entrada, concelho de Santa Catarina de Santiago. O suspeito incorre ainda num crime de homicídio na forma tentada, pela idade das vítimas.

A Procuradoria-Geral da República informou, em comunicado, que os crimes aconteceram na zona de Boa Entrada, sendo que o primeiro foi cometido no dia 4 de Maio deste ano, por volta das 19h30.

O caso chegou ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República, através da Esquadra da Polícia Nacional de Santa Catarina.

Para esclarecer o sucedido, o Ministério Público ordenou a abertura de instrução e durante a investigação dos factos, que contou com a coadjuvação da Polícia Judiciária, Unidade de Investigação Criminal de Assomada, identificou um suspeito, que constituiu como arguido e interrogou nessa qualidade, tendo havido no entanto a necessidade de obtenção de mais de provas.

Entretanto, chegou novamente ao conhecimento do Ministério Público e pela mesma via que no passado dia 1 de Junho, por volta das 18h00, um indivíduo do sexo masculino havia agredido fisicamente uma outra criança, também do sexo feminino, de três anos de idade.

Com a recolha de novos elementos de prova que comprovam os novos factos e reforçaram os indícios anteriores, o Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito do arguido, anteriormente constituído, por o considerar fortemente indiciado da prática, em autoria material e em concurso real de dois crimes de homicídio agravado na sua forma mais tentada, em razão da qualidade das vítimas, previsto no Código Penal.

A Procuradoria-Geral da República avisa que submetido a primeiro interrogatório judicial de detido e de acordo com o requerimento do Ministério Público, ao arguido foi aplicado a medida de coacção prisão preventiva. E que o referido processo continua em investigação e em segredo de justiça.