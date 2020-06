EMEP disponibiliza aos profissionais de saúde dísticos grátis

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP) disponibilizou aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à COVID-19, dísticos grátis até Dezembro de 2020.

Numa nota publicada na sua página de Facebook, a EMEP informa que no contexto do “novo normal”, e estando a cidade da Praia a registar mais casos, ajustou algumas medidas para dar o seu contributo na luta contra a pandemia.

Numa dessas medidas, a EMEP disponibilizou aos profissionais de saúde dísticos grátis até Dezembro de 2020.

Além disso, a empresa informa que tem feito manutenção constante e que aumentou a desinfecção dos parquímetros, cumprindo as medidas de higiene.

“A sede e os colaboradores da empresa dispõem de sistemas de protecção individual e colectivo”, lê-se.

A EMEP suspendeu o pagamento dos estacionamentos desde 03 de Março, face a pandemia, com o intuito de reduzir as dificuldades de estacionamento para residentes, em especial em zonas onde há pessoas a cumprir situações de isolamento social e de quem contribui com o seu trabalho para funções essenciais. Entretanto, no ínicio do mês de Junho retomou as cobranças.