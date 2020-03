EMEP suspende pagamento de estacionamento na cidade da Praia

A Empresa Municipal de Estacionamento da Praia (EMEP) já suspendeu o pagamento de estacionamento na cidade da Praia, até o dia 15 de Abril.

Numa nota enviada às redacções, a EMEP explica que esta decisão foi tomada, tendo em conta o actual contexto epidemiológico da COVID – 19 e as recomendações do Governo e das autoridades nacionais de saúde, para evitar a propagação do vírus.

A EMEP suspende também a fiscalização, o bloqueio e a remoção das viaturas. Com essas suspensões, o estacionamento das viaturas passa a ser gratuito nos parque da EMEP.

A empresa de estacionamento avisa que todos os dísticos emitidos para o mês de Março, terão validade até o final de Abril.

"Essas medidas visam reduzir as dificuldades de estacionamento para residentes, em especial em zonas onde há pessoas a cumprir situações de isolamento social e de quem contribui com o seu trabalho para funções essenciais", lê-se na nota.

As medidas vão até o dia 15 de Abril, podendo ser prolongadas.