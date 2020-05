9 novos casos de COVID-19 na Praia e 13 recuperados

O município da Praia registou hoje mais nove casos positivos de infecção pelo novo coronavírus e conta com mais 13 recuperados, passando o total de recuperados nesse município a 97.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, foram analisadas 104 amostras, nove testaram positivo, todas no concelho da Praia.

As outras amostras são alusivas aos concelhos do Tarrafal, São Vicente, Sal e Fogo, mas deram negativo. Há três amostras pendentes.

O ministério da saúde avança ainda que realizados sete exames de controlo de doentes em seguimento no Concelho da Praia cujos resultados se mantiveram.

Dos nove positivos de hoje, conforme o site covid19.cv, um corresponde a faixa etária dos 0 a 10 anos de idade, três da faixa etária 20 a 30 anos. Ainda há um positivo que está na faixa etária de 30 a 40 anos, dois da faixa 50 a 60 anos de idade e dois entre 60 e 70 anos.

A cidade da Praia contabiliza neste momento 13 casos recuperados passando o total de recuperados nesse Município a 97.

O país contabiliza neste momento 380 casos acumulados de COVID-19, 155 recuperados e três óbitos.