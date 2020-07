TIR para envolvidos na captura de tartarugas marinhas

O Tribunal da Comarca da Praia decretou Termo de Identidade e Residência (TIR) para nove indivíduos envolvidos na captura de tartarugas marinhas.

Segundo uma nota da Polícia Nacional, o Comando Regional de Santiago Sul e Maio, através da Esquadra da Ribeira Grande de Santiago apresentou ao Ministério Público nove indivíduos de sexo masculino, detidos em flagrante delito no dia 4 de Julho, por prática de captura de tartarugas marinhas.

Os indivíduos têm a idade compreendida entre 17 e 44 anos.

A mesma fonte informa que seis dos suspeitos foram surpreendidos na Cidade Velha por uma equipa policial, durante as rondas rotineiras às praias balneares. Estes, estavam na posse de 7,410 quilogramas de carne e 539 ovos de tartaruga.

Os outros três indivíduos foram surpreendidos em Porto Mosquito, quando regressavam da pesca, na posse de carne de tartaruga acondicionada em baldes.

A Polícia Nacional informa ainda que dois dias antes, na praia de Fralda e num porto próximo, a mesma equipa tinha encontrado, ainda vivas, três tartarugas marinhas já na idade adulta, amaradas por cordas e uma outra já esquartejada e e guardada num barril.

Tanto as tartarugas, ainda vivas, como as carnes, foram recolhidas e devolvidas ao mar, cumprindo com a legislação vigente.

Os suspeitos foram apresentados ao Ministério Público e saíram sob TIR, com julgamento sumário marcado.