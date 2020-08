63 novos casos de COVID-19 em Cabo Verde

Cabo Verde registou mais 63 infecções por COVID-19, nas últimas horas. Com essas novas infecções , o país passa a contabilizar 3136 casos positivos acumulados de COVID-19

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social divulgado hoje, das 341 amostras analisadas nos laboratórios de virologia foram diagnosticado 63 novos casos positivos: 19 no Sal e os restantes em Santiago (Praia com 27, Ribeira Grande de Santiago nove, Santa Catarina de Santiago um, São Salvador do Mundo um, São Domingos três eTarrafal de Santiago três).

As amostras de Santa Cruz (4), São Miguel (2), São Vicente (42), Fogo (2) e São Nicolau (2), testaram todas negativo.

Entretanto hoje mais 22 pacientes tiveram alta,21 na Praia 21 e um em Santa Cruz.

Com a actualização dos dados, o país passa a contabilizar 847 casos activos, 2254 recuperados, 33 óbitos, 2 transferidos e, um total de 3136 casos positivos acumulados de COVID-19.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia da COVID-19 já provocou mais de 754 mil mortos e infectou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.