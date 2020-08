Coima para quem lançar escombros fora dos lugares indicados pode chegar a 500 mil escudos

A Câmara Municipal da Praia vai passar a aplicar coimas que podem chegar até 500 mil escudos para empresas ou particulares que lançarem escombros nas bermas das estradas ou fora dos lugares indicados.

O aviso foi deixado pela directora de Saneamento, Dulcelina Costa, no dia em que a edilidade praiense iniciou uma campanha de remoção de escombros nos vários pontos da cidade, enquadrada no programa “Stop covid-19 Praia”.

De acordo com aquela responsável, esses escombros muitas vezes misturados com lixo estão a constituir um passivo ambiental grande e um problema mesmo de saúde pública na cidade.

“Infelizmente, temos ainda pessoas que fazem as suas obras e depois pagam para empresas ou carros particulares para depositarem os escombros nos lugares apropriados que são o vazadouro municipal ou aterro sanitário, mas estes acabam por usar o caminho mais curto e depositam esses produtos em lugares que não devem ser”, disse.

Por isso, indicou que esta campanha, que deve prolongar-se até Novembro, visa repor a normalidade para depois fazerem um seguimento com uma forte fiscalização juntamente com a Guarda Municipal e com o apoio da Polícia Nacional para penalização dos incumpridores.

Para os prevaricadores a coima prevista é de cinco a 500 mil escudos e as orientações superiores, de acordo Dulcelina Costa, é para aplicação da coima máxima.

Antes, porém, adiantou que autarquia vai reforçar a vertente sensibilização por forma consciencializar as pessoas da necessidade não depositar os entulhos nas bermas das estradas em qualquer ponto da cidade, porque é acto que constitui também um “grande problema” para a câmara que depois tem de mobilizar avultados recursos para fazer a limpeza.

“Neste momento estamos a gastar uma verba que podia a ser utilizado para outras acções”, disse, apelando às pessoas a fazerem a denúncia.

Segundo indicou a directora de Saneamento, há nos vários pontos na cidade da Praia em situações complicadas derivadas de incumprimentos das pessoas, que em nada combina com aquilo que se quer para cidade capital.

“Nós vamos trabalhar na parte sensibilização, mas se as pessoas não mudarem o comportamento a câmara vai ter que actuar”, avisou.

Apesar de vazadouro municipal estar já encerrado para receber resíduos sólidos urbanos Dulcelina Costa adiantou que ainda há nesse local um espaço destinado para receber todos que os escombros e terras removidos das obras.