CV Interilhas disponibiliza viagens gratuitas de emergência a pessoas carenciadas de Santo Antão

A CV Interilhas vai disponibilizar viagens gratuitas de emergência às pessoas mais carenciadas da ilha de Santo Antão. Isso, no âmbito de um protocolo assinado hoje entre a empresa de Transportes marítimos CV Interilhas e as Câmara Municipais de Santo Antão.

O protocolo que tem a duração de um ano e está enquadrado nas comemorações do primeiro ano de operações da empresa no nosso arquipélago.

À RCV, o vice-presidente do grupo ETE Cabo Verde, Jorge Maurício disse a empresa vai disponibilizar, no âmbito do protocolo com as câmara municipais de Santo Antão, viagens gratuitas de emergências e evacuação médica, para apoiar as pessoas mais carenciadas.

“As câmaras municipais, neste momento têm condições de identificar as pessoas mais carenciadas, para diferentes situações de emergência, de evacuações e de questão de saúde e outras situações que não conhecemos. As câmaras podem dar o suporte e nós facilitaremos, ao longo do ano o transporte gratuito das pessoas com alguma carência ou dificuldade de acesso ao transporte entre São Vicente e Santo Antão”, indica.

O responsável explicou que o processo é feito com as câmaras municipais, porque são instituições que conhecem a realidade da ilha e que podem atestar a necessidade das pessoas. “Vamos beneficiar entre 10 a 15 viagens por ano, mas em função das necessidades podemos alargá-las e serão sempre as câmaras municipais a dizer, através dos contactos que tem e das necessidades”.

Santo Antão é a primeira ilha a ser beneficiada, mas conforme Jorge Maurício outras ilhas serão contempladas ainda este ano.

Para Jorge Maurício a intenção da empresa é levar a mesma iniciativa à ilha Brava.