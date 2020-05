CV Interilhas anuncia viagem extraordinária do Mindelo para Fogo/Brava na quinta-feira

A empresa concessionária dos transportes inter-ilhas, CV Interilhas, pretende realizar nesta quinta-feira uma viagem extraordinária de São Vicente com destino a Fogo e Brava a bordo do navio Sotavento, informou hoje o gestor de comunicação e marketing.

A viagem, segundo Jorge Martins, poderá ser aproveitada pelas pessoas do Fogo e da Brava, que se encontram na ilha do Sal e que podem fazer a ligação Sal/São Nicolau/São Vicente nesta quarta-feira, 13, agendada para às 12h00 no navio InterIlhas.

E de seguida, os passageiros farão o transbordo para o navio Sotavento, no Mindelo, explicou o gestor à Inforpress.

Jorge Martins, confrontado pela agência de notícias no Mindelo, falou ainda sobre o balanço do primeiro dia da retoma das viagens entre São Vicente e Santo Antão.

Segundo a mesma fonte, a operação foi um “sucesso” com o navio Chiquinho BL a transportar 36 viaturas e 630 passageiros em quatro viagens e “sem atrasos a registar”. Isto, apesar de alguns passageiros terem reclamado à Inforpress de atraso de uma hora para a saída do barco.

“Em terra e a bordo implementaram-se todas as medidas de prevenção da COVID-19 com o contributo e em coordenação com as entidades oficiais”, disse Jorge Martins, que se opõe assim ao relato de passageiros que denunciaram falta do cumprimento de medidas de distanciamento, pelo menos na hora da saída de dentro do barco.

“Para o sucesso deste início de operação reconhecemos, igualmente, o importante contributo das equipas de terra, das entidades oficiais e em particular da Comissão de Acompanhamento a quem agradecemos”, sublinhou a mesma fonte.

A suspensão das ligações marítimas foi anunciada pelo Governo a 24 de Março, como medida de prevenção da COVID-19, numa altura em que Cabo Verde tinha cinco casos confirmados da doença, três na Boa Vista e dois na Praia.

No entanto, após a saída do estado de emergência, os munícipes de São Vicente e Santo Antão, sobretudo os presidentes das câmaras, pediram a “regularização urgente” da linha marítima entre as duas ilhas, de forma a movimentar a economia.

Com a retoma das viagens, o ferryboat Chiquinho BL, com capacidade para o transporte de 400 pessoas, passa a efectuar duas viagens diárias entre São Vicente e Santo Antão, no transporte de passageiros e mercadorias.

Cabo Verde passa a contar com mais sete casos testados positivos, todos no concelho da Praia, elevando para 267 o total de pessoas infectadas, segundo dados do Laboratório de Virologia do Instituto Nacional da Saúde Pública ontem actualizados.

Destes, 204 no concelho da Praia (09 recuperados) 56 na ilha da Boa Vista (46 recuperados) três em São Vicente (todos recuperados) dois no Tarrafal de Santiago e dois no município de São Domingos.

Dos 267 casos confirmados regista-se duas mortes, um turista inglês de 62 anos, na ilha da Boa Vista, e uma idosa de 92 anos, na Cidade da Praia.