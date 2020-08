Já arrancou o ano escolar 2020/2021

Arrancou esta segunda-feira, 24, o novo ano escolar sob o lema “novo contexto, novas oportunidades. Educação digital para todas e todos”. O ano escolar 2020/2021 tem um novo quadro de funcionamento, que vai complementar as aulas presenciais e a educação à distância.

Na sua página do Facebook, o ministério da Educação anunciou que entre 24 de Agosto e 30 de Setembro, estão calendarizadas várias actividades de formações contínuas aos docentes.

Para os docentes do 1º e 2º ciclo do ensino básico, equipas de supervisão pedagógica das Delegações e dos agrupamentos, Coordenação disciplinar (Ensino Básico e Secundário), uma das formações é a adaptação ao novo ambiente de aprendizagem. Um novo ambiente que requer a utilização de plataformas, metodologias para o ensino à distância, avaliação das aprendizagens, implementação da matriz curricular.

Segundo a mesma fonte, também está previsto um encontro nacional de Coordenadores do Pré-escolar e Coordenadores do 1º ciclo do Ensino Básico com o objectivo de socializar e trabalhar as orientações para o reforço da fase propedêutica no início do ano lectivo 2020/2021 para o primeiro ano de escolaridade.

O início do ano lectivo está previsto para o dia 01 de Outubro, podendo o cenário modificar-se, em função da evolução da situação sanitária do país.

No debate sobre o sobre o Estado da Nação e no programa Discurso Directo, na rádio nacional, a ministra da educação Maritza Rosabal, disse que as aulas na televisão e na rádio vão continuar.

Para os alunos do 1.º ao 4.º ano, haverá aulas com a duração máxima de 2 horas, por dia. A partir do 5.º ano, explicou a governante, haverá “aulas alternadas”, ou seja, um grupo terá aulas às segundas, quartas e sextas e outro às terças, quintas e sábados.

Em 2020/2021 as paragens lectivas serão também mais curtas. Para o Natal, as férias decorrerão entre 23 de Dezembro e 4 de Janeiro, a segunda pausa, para o Carnaval, acontece entre 24 e 26 de Fevereiro e em Março, a partir de 29 e 3 de Abril, para Páscoa.

O ano escolar inicia-se com o regresso dos professores aos estabelecimentos de ensino para a organização e a preparação do arranque do ano lectivo, que é quando os alunos retornam às aulas.