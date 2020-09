Ilha do Sal: Piroga com cinco cadáveres encontrada nas proximidades da Ponta de Rife de Cagaral

Uma piroga com cinco cadáveres em avançado estado de decomposição foi encontrada hoje no alto mar, nas proximidades da Ponta de Rife de Cagaral, norte da ilha do Sal, por pescadores que estavam em plena faina.

Os dois pescadores, pai e filho, que encontraram a embarcação, por volta das 11:00, alertaram as autoridades para o sucedido, tendo, com ajuda de um barco de pesca, “Santos Sebastião”, rebocado a piroga para o cais de Pedra de Lume. Segundo o delegado da Saúde, José Rui Moreira, pelo estado de decomposição dos corpos, tudo aponta que deveriam estar ali, há mais de dez dias, e a morte, disse, deverá estar ligada à fome e sede, mas cada um morreu a seu tempo. Na presença das polícias, judiciária e nacional, protecção civil, Instituto Marítimo e Portuário (IMP) e do delegado de Saúde, os cinco corpos foram removidos e transportados para o cemitério de Pedra de Lume, onde foram enterrados. Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), não foi encontrado nenhum documento de identificação destes cidadãos, na piroga, a não ser telemóveis, que vão ser submetidos à perícia dos informáticos da polícia científica local, por forma a encontrar alguns elementos, nomeadamente fotografias, número dos telefones (…), para se poder prosseguir com as investigações. A embarcação será alvo de desinfecção, aguardando-se também pela acção do IMP, no sentido de ver quais os procedimentos a serem tomados.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.