Tempestade tropical traz chuva e ventos fortes

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) avisa, em comunicado, que a tempestade vai atingir Cabo Verde ao final da tarde de hoje.

Para hoje, diz o INMG, estão previstos ventos fortes que podem atingir os 60 km/h com rajadas que podem ir até aos 80 km/h acompanhados de ocorrência de precipitação de intensidade variável e o aumento da agitação marítima. O centro da tempestade deve atingir Cabo Verde, hoje, entre as 18 e as 24h00.

Baptizada de 'Eighteen', esta tempestade deve continuar a atingir o país na terça-feira altura em que "todo o arquipélago estará sob influência do sistema, sendo as ilhas a norte as mais afectadas. O sistema à medida que se desloca continuará acompanhado de ventos fortes e de precipitações de intensidade variável e trovoadas, e o aumento da agitação marítima. Espera-se que a partir das 18h do dia 8 o sistema já esteja a afastar-se da ilha de Santo Antão".

O INMG lembra que com o início da época das chuvas, "tais situações tendem a ser cada vez mais frequentes, daí que a vigilância do estado do tempo no arquipélago e as previsões da sua evolução serão contínuas".

De recordar que, desde o passado dia 4 de Setembro, o Instituto Marítimo Portuário proibiu a saída de pequenas embarcações para o mar tendo em conta o agravamento das condições atmosféricas. Uma proibição que foi renovada esta tarde com a autoridade marítima a comunicar a "todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local e recreio, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo. Recomenda-se ainda, aos banhistas redobrada atenção às sinalizações das bandeiras e que sejam respeitadas as instruções e orientações das Autoridades, enquanto se mantiverem estas condições de tempo".

Veja a situação prevista para hoje às 18h00: