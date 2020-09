Chefe do Governo representa Cabo Verde na 75ª Assembleia-Geral da ONU

O chefe do Governo representa Cabo Verde na 75ª sessão da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, devendo intervir no dia 26 de Setembro, revela uma nota do Gabinete de Ulisses Correia e Silva.

Segundo a mesma fonte, o primeiro-ministro intervirá através da plataforma de vídeo-conferência, a partir da Cidade da Praia, assim como os membros do seu executivo que também vão participar no evento.

Ainda de acordo com o documento, devido à situação da pandemia da covid-19, todos os participantes da sessão comemorativa dos 75 anos da criação da ONU intervirão através de videoconferência, excepto os Estados Unidos, o país anfitrião da ONU.

O ministro das Finanças, Olavo Correia, vai participar na Reunião Ministerial sobre o Financiamento do Desenvolvimento na Era da Covid-19, agendada para o dia 29 de Setembro, uma co-organização do secretário-geral da ONU e os primeiros-ministros de Jamaica e do Canadá.

Nesse encontro, os ministros das Finanças dos Estados-membros vão debruçar sobre a problemática do financiamento durante a actual pandemia e procurar soluções para as debelar.

Nas outras reuniões estatutárias, refere a nota, como sejam a cimeira sobre Biodiversidade, agendada para dia 30 de Setembro, o país faz-se representar pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, enquanto no encontro de alto nível de celebração da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, previsto para 01 de Outubro, participa a ministra da Educação, Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal.

Paralelamente à Assembleia Geral da ONU, Ulisses Correia e Silva vai ser orador no painel “Respostas Regionais e Recuperação Económica em África”, o qual tem como pano de fundo a covid-19 e os seus efeitos nas economias em África.

No dia 25, o chefe do Governo é convidado do professor Muhammd Yunus, Prémio Nobel da Paz, para o evento de alto nível sobre “Negócios Sociais, Juventude e Tecnologia” que visa construir parcerias intersectoriais e geracionais para capacitar os jovens a aprender, defender e realizar acções sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Para fechar as suas participações, no dia 02 de Outubro, Correia e Silva toma parte no evento “Most Influential People of African Descent”, que vai ser uma oportunidade para falar sobre as desigualdades raciais, o desenvolvimento da Africa, a Diáspora, entre outros assuntos sobre o continente.

Os trabalhos 75ª sessão da Assembleia-Geral da ONU iniciam-se esta terça-feira, 22, sob o lema “O futuro que almejamos, as Nações Unidas que precisamos: reafirmar o nosso compromisso colectivo com o multilateralismo-combater a Covid-19 através de acção multilateral eficaz”.