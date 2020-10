Fogo: Escola de Santa Filomena regista o primeiro caso positivo

A escola de Santa Filomena, o maior pólo educativo de São Filipe, registou o primeiro caso de infecção por novo coronavírus, após um aluno do primeiro ano de escolaridade ter testado positivo no teste PCR.

A delegacia de Saúde de São Filipe notificou esta segunda-feira, 12, a escola do resultado do aluno, e na sequência, procedeu a recolha de amostras para realização de testes PCR do docente e de alguns alunos, nomeadamente os que se sentavam à frente, à trás e ao lado do aluno com resultado positivo.

Estes alunos e o docente ficam em isolamento domiciliar até a saída do resultado do teste PCR e a sala foi encerrada, tendo no período de manhã, os demais alunos da turma transferidos para outra sala, assim como os do sexto ano que ocupavam, na parte de tarde, a mesma sala, segundo avançou à Inforpress, um professor da referida escola.

A sala que se encontra encerrada deve ser desinfectada ainda esta terça-feira assim como outros espaços na referida escola, situada na parte alta da cidade e que acolhe alunos de Santa Filomena, Terra Branca, Beltches e bairro III Congresso, bairros mais críticos em termos de transmissão do vírus neste momento.

O caso positivo, segundo a fonte da Inforpress, é de transmissão comunitário, já que o aluno do primeiro ano, com resultado positivo, é familiar próximo de um aluno da escola secundária Dr. Teixeira de Sousa que também testou positivo.

Até este momento foram registados três casos positivos na escola secundária Dr. Teixeira de Sousa (12º, 9º e 7º), sendo que o primeiro caso diagnosticado já recuperou e regressou às aulas e os outros dois aguardam resultados.

Por isso, as duas turmas estão com aulas suspensas e os alunos em isolamento domiciliar aguardando as respostas de análises das amostras, e na escola de Santa Filomena um caso positivo confirmado.

Desde que surgiu o primeiro caso a 17 de Agosto, a ilha do Fogo contabiliza 262 casos acumulados da covid-19, sendo 168 nos Mosteiros, 83 em São Filipe, e, 11 em Santa Catarina, com um total de quatro óbitos, distribuídos pelos municípios dos Mosteiros (01), Santa Catarina (01) e São Filipe (02).

Cabo Verde contabiliza 1.003 casos activos, 6.075 casos recuperados, 75 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total de 7.155 casos positivos acumulados.