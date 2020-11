Fogo: Escola básica de Santa Filomena encerrada a partir de hoje por um período de dez dias

A escola básica de Santa Filomena, com perto de 440 alunos distribuídos por 24 turmas, suspendeu, a partir de hoje, as suas actividades lectivas, por um período de dez dias devido à evolução de casos de covid-19.

A direcção do agrupamento escolar nº 1 de que faz parte a citada escola, através de um comunicado emitido segunda-feira, informou aos alunos, professores, funcionários e a comunidade educativa de que a “escola do ensino básico de Santa Filomena foi encerrada pelas autoridades sanitárias em concertação com o Ministério da Educação, por um período de dez dias a contar de hoje, 10 de Novembro”.

Através do comunicado, acrescentou ainda que as aulas serão retomadas a 20 de Novembro próximo, tendo apelado a todos, no sentido de cumprirem as medidas, nomeadamente o distanciamento social, o uso de máscara e seguir as demais recomendações das autoridades sanitárias para o combate à pandemia.

O encerramento da escola foi decidido depois do registo de dois casos positivos em três turmas em simultâneo, contando neste momento o referido estabelecimento escolar com duas dezenas de casos acumulados.

Esta é a segunda escola do agrupamento nº1 de São Filipe a ser encerrada por causa da covid-19. A primeira foi a escola secundária Dr. Teixeira de Sousa que fechou as portas no dia 02 de Novembro, por 10 dias, devendo as aulas serem retomadas na próxima quinta-feira, 12.

A escola de Santa Filomena conta com duas dezenas de casos da covid-19 no seio dos alunos, mas informações do agrupamento indicam que há casos positivos da covid-19 nas escolas Pedro Cardoso e de Cobom, que integram o agrupamento, com turmas suspensas e com vários alunos em regime de quarentena domiciliar e a aguardar resultados dos testes PCR.

A nível da ilha, além das escolas Dr. Teixeira de Sousa e Santa Filomena (São Filipe) foram encerrados o complexo educativo Eduardo Gomes Miranda (Santa Catarina) e a escola básica de Achada Grande (Mosteiros) pela mesma razão, mas quer numa como noutra as aulas foram retomadas.